الدفاعات الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية ليلا

أسقطت الدفاعات الروسية ليلا 19 مسيرة أوكرانية في أربع مقاطعات روسية وفوق البحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة :"تم إحباط ليلا محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام 19 طائرة بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية. ودمرت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة كورسك و5 مسيرات قي مقاطعة بريانسك و4 في مقاطعة وأوريول ومسيرتين في إقليم كراسنودار و6 مسيرات فوق البحر الأسود".

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يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: نوفوستي