قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة بدون طيار لمهاجمة حافلة لنقل الركاب في قرية نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلغورود.

وأشار غلادكوف في قناته على تيلغرام، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن مدني بشظية في ساقه.

وأضاف الحاكم: "في قرية نوفايا تافولجانكا، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين بمساعدة طائرة انتحارية بدون طيار. ونتيجة للانفجار، أصيب رجل بشظية في ساقه. وسيتم نقله إلى منشأة طبية في القريب العاجل".

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وفي وقت سابق، تم الإعلان عن خطر هجوم صاروخي معاد، في منطقة شيبيكينسكي، وكذلك في منطقة بيلغورود بالمقاطعة نفسها.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: تاس