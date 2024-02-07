إسقاط طائرتين مسيّريتن أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيّرتين في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في 7 فبراير، حوالي الساعة 5:20 مساء، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

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ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: "نوفوستي"+RT