أحجمت وزارة العدل الكندية عن الإدلاء بأي تعليق حول ما إذا كانت قد تلقت طلبا من المدعين الروس بتسليم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا بحجة أن هذه الطلبات سرية وبانتظار قرار المحكمة.

وذكر إيان ماكلويد، المتحدث باسم الوزارة الكندية لمراسل "تاس" في بيان مكتوب يوم أمس الجمعة، أنها: "تعتبر طلبات التسليم هذه اتصالات سرية بين الدول، لذا لا يمكننا التعليق على وجود طلب تسليم حتى تعلنه المحكمة".

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وبحسب قوله، يتم تسليم المجرمين من كندا وفقا لقانون تسليم المجرمين والمعاهدات الدولية، فضلا عن الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وقال المتحدث "من الجدير بالذكر أنه لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين كندا وروسيا".

وفي وقت سابق، وجهت لجنة التحقيق الروسية اتهامات غيابية ضد هونكا، البالغ من العمر 98 عاما، بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين على أراضي أوكرانيا خلال الحرب الوطنية العظمى.

وأظهر التحقيق في أرشيف الدولة الروسية والأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية وجود أدلة موثقة عن أماكن انتشار فرقة "إس إس- غاليتشنا" التي خدم فيها هونكا وعن العمليات القتالية التي شاركت فيها.

ومن المعروف أنه في 22 سبتمبر 2023، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا، رحب المجتمعون بالنازي الأوكراني هونكا.

وعلى إثر ذلك، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إلى استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا، الذي يتحمل مسؤولية دعوة النازي. كما اعتذر رئيس الوزراء جاستن ترودو عن هذه الحادثة.

المصدر: تاس