موسكو تطلب رسميا من أوتاوا تسليمها النازي الأوكراني هونكا

أعلن السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف أن روسيا أرسلت للسلطات الكندية طلب تسليمها النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، المطلوب لروسيا بجرائم الإبادة في الاتحاد السوفيتي.

إقرأ المزيد

وقال إن السلطات الكندية وعدت بالنظر في تسليم هونكا إلى روسيا، مشيرا إلى أن "الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن أي رد من وزارة العدل الكندية".

واعتبر أن كندا لن تتمكن من التعتيم على فضيحة استضافة هونكا في البرلمان الكندي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث صفق لهما الحضور بحرارة.

وفي وقت سابق اتهمت لجنة التحقيق الروسية غيابيا ياروسلاف هونكا بالإبادة الجماعية للمدنيين في الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي