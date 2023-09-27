السفير الروسي لدى أوتاوا: روسيا قد تفتح قضية جنائية بحق الأوكراني النازي هونكا وتطالب بتسليمه

صرح السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف، بأن روسيا قد تفتح قضية جنائية وتقدم طلبا بتسليمها العجوز الأوكراني النازي ياروسلاف هونكا، عقب تكريمه في البرلمان الكندي.

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وكتبت البعثة الدبلوماسية الروسية في كندا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلا عن ستيبانوف قوله: "روسيا تدرس القصة المتعلقة بهونكا، ومن الممكن رفع دعوى جنائية بحقة وتقديم طلب بتسليمه".

واتخذت فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي منحى جديدا، عقب اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بزعم عدم معرفته بحقيقة تكريم أحد قدامى النازيين.

وعقب اعتذار ترودو بعدم إحاطته بدعوة أحد قدامى المحاربين النازيين إلى البرلمان الكندي، انتشرت صورة تظهر أحد هؤلاء المحاربين في غرفة استقبال ترودو، ليظهر بتلك الصورة كذب ترودو بهذا الصدد.

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وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الأربعاء، بأنه سيقدم قريبا اعتذارا علنيا عن دعوة رجل القوات الخاصة الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى برلمان البلاد.

وقال ترودو: "قريبا سأتوجه بخطاب إلى مجلس النواب والكنديين والشعب اليهودي هنا وحول العالم، وكذلك الأوكرانيين، لتقديم اعتذار علني للبرلمان عما حدث يوم الجمعة الماضي".

وطالب زعيم الحزب المحافظ في كندا بيير بواليفر ترودو، في وقت سابق اليوم بالاعتذار عن تكريم المحارب الأوكراني السابق في قوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية.

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وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات. وطالب السفير البولندي في كندا اعتذارا رسميا، حيث كانت فرقة "غاليسيا" متورطة في مجازر ضد السكان البولنديين أثناء الحرب.

وقد اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا عن دعوته المحارب النازي السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس".

المصدر: نوفوستي