الدفاع الروسية تعلن تدمير قارب أوكراني مسيّر كان متجها نحو القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دورية بحرية روسية دمرت زورقا مسيرا تابعا للقوات الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود كان في اتجاهه نحو شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "تم حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو اكتشاف قارب مسيّر تابع للبحرية الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود متجها نحو شبه جزيرة القرم. ودمر قارب دورية تابع لأسطول البحر الأسود الهدف المكتشف".

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وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما، منذ عدة أيام كان جهاز الاستخبارات الأوكراني ينوي تنفيذه ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية نهاية الشهر الماضي عن إحباط محاولة قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على أراضي روسيا، واعترضت دفاعاتها الجوية 20 صاروخا قبالة القرم وفي سمائها.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT