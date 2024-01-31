الدفاعات الجوية الروسية تعترض 20 صاروخا أوكرانيا موجها نحو القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على أراضي روسيا، واعترضت دفاعاتها الجوية 20 صاروخا قبالة القرم وفي سمائها.

وقالت الوزارة في بيان: "تم اليوم حوالي الساعة 17:00 التصدي لمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام 20 صاروخا موجها من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا".

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وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 17 صاروخا أوكرانيا فوق البحر الأسود وثلاثة أخرى فوق شبه جزيرة القرم".

وأشارت إلى أن شظايا صواريخ أوكرانية سقطت على أراضي وحدة عسكرية في بلدة ليوبيموفكا بجمهورية القرم، دون التسبب بأي أضرار على المعدات الجوية.

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ليل البارحة، 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT