 
مباشر

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 20 صاروخا أوكرانيا موجها نحو القرم

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 20 صاروخا أوكرانيا موجها نحو القرم
منظومة دفاع جوي روسية من طراز "ستريلا-10"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww2q

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على أراضي روسيا، واعترضت دفاعاتها الجوية 20 صاروخا قبالة القرم وفي سمائها.

وقالت الوزارة في بيان: "تم اليوم حوالي الساعة 17:00 التصدي لمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام 20 صاروخا موجها من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا".

إقرأ المزيد
بوتين: تم إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين بمنظومة
بوتين: تم إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين بمنظومة "باتريوت" الأمريكية

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 17 صاروخا أوكرانيا فوق البحر الأسود وثلاثة أخرى فوق شبه جزيرة القرم".

وأشارت إلى أن شظايا صواريخ أوكرانية سقطت على أراضي وحدة عسكرية في بلدة ليوبيموفكا بجمهورية القرم، دون التسبب بأي أضرار على المعدات الجوية.

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ليل البارحة، 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا