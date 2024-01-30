الدفاعات الجوية الروسية تحبط محاولة هجوم إرهابي لكييف بـ21 مسيرة فوق 5 مقاطعات

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ليلا، 21 مسيرة أوكرانية فوق مناطق القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

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وأشار البيان إلى أنه تم في الأجواء اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق بريانسك وواحدة في أجواء كالوغا ومثلها فوق مقاطعة تولا.

وأعلنت الدفاع الروسية يوم أمس الاثنين أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود 3 صواريخ أوكرانية أطلقت من راجمات "أوراغان".

المصدر: RT