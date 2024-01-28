 
مباشر

إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية

أخبار العالم

إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-اس1"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvah

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة 16.00، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف على الأراضي الروسية".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: تحييد 800 جندي أوكراني خلال يوم وتحسين مواقع قواتنا على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: تحييد 800 جندي أوكراني خلال يوم وتحسين مواقع قواتنا على محور كوبيانسك

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وذكرت الوزارة أمس أن القوات الجوية اعترضت صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أن الأضرار اقتصرت على المادية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا