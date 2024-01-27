القوات الجوية الروسية تتصدى لهجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الحدودية، وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أن الأضرار اقتصرت على المادية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام راجمات "أوراغان"".

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وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

كما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" أن "القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة. ولم تقع إصابات. ولحقت أضرار بخط الكهرباء مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 4 شوارع بالقرية".

وأضاف أن الخدمات التشغيلية والطوارئ ستبدأ في إزالة آثار القصف بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية.

وتقع قرية نوفايا تافولجانكا على بعد نصف كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: نوفوستي