مقتل امرأة جراء هجوم شنته قوات كييف على بيلغورود

صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قرية لوزوفايا رودكا في مقاطعة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل امرأة مدنية.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "تعرضت مزرعة لوزوفايا رودكا لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيّرة، أسقطت عبوة ناسفة منها، ولسوء الحظ، توفيت امرأة مدنية نتيجة الانفجار".

وأكد غلادكوف أن الهجوم نُفّذ عمدا، معربا عن تعازيه لعائلة وأصدقاء المتوفاة.

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وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس+RT