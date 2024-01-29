الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود ثلاثة صواريخ أوكرانية أطلقت من راجمات "أوراغان".

وقالت الوزارة: "تم اليوم حوالي الساعة 20:30 التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام راجمات "أوراغان" الصاروخية".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثلاثة صواريخ فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وأكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عدم وقوع إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على المادية.

وكانت منظومات الدفاع الجوية الروسية قد أسقطت أمس طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT