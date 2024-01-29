 
مباشر

قتلى وجرحى بقصف صاروخي أوكراني لدونيتسك

أخبار روسيا

قتلى وجرحى بقصف صاروخي أوكراني لدونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvi5

استهدف الجيش الأوكراني مدينة دونيتسك بعدة صواريخ اليوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف المدنيين.

وأفاد عمدة دونيتسك ألكسي كوليمزين عبر "تلغرام" أن القصف استهدف منطقة كالينينسكي في شرق المدينة وخلف 3 قتلى وجريحا، حسب المعلومات الأولية، فيما أكد رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في وقت لاحق إصابة 3 أشحاص إصابات متوسطة.

إقرأ المزيد
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 87 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 87 مقذوفا خلال 24 ساعة

وذكرت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف من راجمات الصواريخ على المدينة عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن مركز دونيتسك أيضا تعرض للقصف، مما أسفر عن سقوط ضحايا واحتراق عدد من السيارات.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا