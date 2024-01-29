قتلى وجرحى بقصف صاروخي أوكراني لدونيتسك

استهدف الجيش الأوكراني مدينة دونيتسك بعدة صواريخ اليوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف المدنيين.

وأفاد عمدة دونيتسك ألكسي كوليمزين عبر "تلغرام" أن القصف استهدف منطقة كالينينسكي في شرق المدينة وخلف 3 قتلى وجريحا، حسب المعلومات الأولية، فيما أكد رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في وقت لاحق إصابة 3 أشحاص إصابات متوسطة.

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وذكرت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف من راجمات الصواريخ على المدينة عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن مركز دونيتسك أيضا تعرض للقصف، مما أسفر عن سقوط ضحايا واحتراق عدد من السيارات.

المصدر: RT + وكالات