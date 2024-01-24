 
مباشر

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 87 مقذوفا خلال 24 ساعة

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 87 مقذوفا خلال 24 ساعة
Sputnik
من آثار قصف قوات كييف لجمهورية دونيتسك الشعبية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuj1

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. أطلق العدو 87 مقذوفا من عيارات مختلفة".

إقرأ المزيد
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 161 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 161 مقذوفا خلال 24 ساعة

وبحسب المكتب التمثيلي، تم تسجيل 7 عمليات قصف على محور دونيتسك، و17 عملية أخرى على محور غورلوفكا وواحدة على محور ياسينوفاتايا، والمعلومات الواردة تشير إلى مقتل مدني واحد.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا