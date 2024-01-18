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قائد قوات "الناتو" السابق في أوروبا يطالب الغرب بمساعدة أوكرانيا على ضرب القرم

أخبار العالم

قائد قوات
Sputnik
شبه جزيرة القرم، روسيا
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طالب القائد السابق للقوات الموحدة لحلف "الناتو" في أوروبا الجنرال فيليب بريدلاف الغرب بتقديم كافة أشكال المساعدة لأوكرانيا لضرب شبه جزيرة القرم الروسية.

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ونقلت صحيفة "هيل" عن بريدلاف قوله: "إذا مكّنا أوكرانيا من ضرب شبه جزيرة القرم ستضطر روسيا لإعادة النظر في وجودها هناك".

وأضاف: "اضربوا القوات الروسية بكل ما أتيتم من قوة وأبيدوها".

وسبق لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وأكد أن أي اعتداء على القرم سيعني تصعيد النزاع إلى ذروته، داعيا كييف لإدراك أن رد روسيا سيكون انتقاميا وحتميا بمختلف أنواع الأسلحة.

المصدر: نوفوستي

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