الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم صاروخي شنته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي نفذته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية وأنها أسقطت 10 صواريخ.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في حوالي الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، وتم تدمير 10 صواريخ أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق شبه جزيرة القرم."

وأكد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف عبر قناته على "تيليغرام"، أن "الجيش الروسي صد الهجوم الجوي لقوات كييف في شبه جزيرة القرم.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط عدة أهداف جوية، ووضع جميع الخدمات في حالة تأهب، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ في سيفاستوبول لم تسجل حتى الآن أي ضرر في البنية التحتية.

وطلب من سكان سيفاستوبول التزام الهدوء والاستناد فقط إلى المعلومات الرسمية، وعدم تصوير أو نشر أعمال الدفاع الجوي.

المصدر: تاس