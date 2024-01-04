الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 650 عسكريا وإسقاط 37 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 650 قتيلا وجريحا، وإسقاط 37 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 100 عسكري وتم تدمير مدافع وعتاد له وعربات Vampire تشيكية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 120 فردا بين قتيل وجريح.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 190 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 170 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية له.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وبضعة مدافع غربية.

تم اعتراض 3 صواريخ HIMARS

إسقاط 37 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية