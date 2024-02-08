أنطونوف: الادعاءات عن حصول كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع بوتين محض هراء

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن الادعاءات المتعلقة بحصول الصحفي تاكر كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا أساس لها من الصحة ومحض هراء.

وأوضح أنطونوف: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك مكالمات هاتفية للسفارة، يسألونني: هل رأيت كارلسون قبل ذهابه إلى موسكو، وما هي التعليمات التي أعطيته إياها ومع من يتصل، ومن أين حصل على تأشيرة؟".

وأكد أنطونوف: "أريد أن أطرح سؤالا بسيطا: ماذا عن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، لماذا يسمح باستخدام هذا التعديل الدستوري لحرية التعبير من قبل البعض ويحظر استخدامه من قبل الآخرين؟".

إقرأ المزيد

وأضاف: "يتم توجيه بعض الادعاءات ضد كارلسون، على أنه حصل على نوع من الرسوم أو راتب.. هذا هراء واضح، ومثال آخر على المعايير المزدوجة".

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أجرى حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال تاكر كارلسون، إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة التي أجراها.

إقرأ المزيد

وأوضح كارلسون أن المقابلة أجريت لأن "الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا".

كما صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن المجتمع الأمريكي كان بحاجة للمقابلة من أجل معرفة الحقيقة.

المصدر: نوفوستي