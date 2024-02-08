تعليقا على إجرائه مقابلة مع بوتين.. كلينتون تصف الصحافي تاكر كارلسون "بالأحمق المفيد" (فيديو)

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بـ"الأحمق المفيد"، تعليقا على إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت هيلاري في مقابلة مع "MSNBC" ردا على سؤال صحفي عن رأيها بالمقابلة التي أجراها تاكر كأول صحفي أمريكي مع الرئيس الروسي بوتين: "-هذا يظهر لي ما نعرفه جميعا بالفعل، إنه أحمق مفيد. أعني، إذا قرأت بالفعل ما يكتبه الإعلام الروسي، إنهم يتسلون به (يتلاعبون به). أعني أنه مثل الجرو.. كما يعلم الجميع أن تاكر بقي صامدا بطريقة ما بعد طرده من العديد من المواقع في الولايات المتحدة. لن أتفاجأ إذا حصل على عقد مع إحدى المطبوعات الروسية، لأنه أحمق مفيد. ويقول أشياء غير صحيحة. إنه يكرر أكاذيب فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. فلم لا يجري بوتين مقابلة معه!!".

إقرأ المزيد

وأجرى تاكر مقابلة مع الرئيس الروسي الثلاثاء الماضي وقال إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة.

في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي.

وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للصحفي الأمريكي، حاول البيت الأبيض، مرتين تعطيل المقابلة. ولكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وصفت تصريح كارلسون بأنه غير صحيح. وحتى الوقت الحالي، سجل هذا النداء من كارلسون، 92 مليون مشاهدة.

ويشار إلى أنه تم إنهاء عمل كارلسون، وهو الصحفي الأمريكي الأعلى تقييما، بشكل مثير من قناة Fox New التلفزيونية في أبريل 2023.

وذكر الصحفي على برنامجه في موقع X أنهم يحاولون إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يتحدثون ضد الدعم المستمر لأوكرانيا، وذلك باتهامهم بالارتباط مع روسيا.

المصدر: RT