البرلمان السنغالي يرجئ الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام
Sputnik
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أقر البرلمان السنغالي مساء الاثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 كانون ديسمبر 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أُقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين حاولوا إعاقة التصويت.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن السبت الماضي إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر، للمرة الأولى منذ عام 1963.
المصدر: أ ف ب