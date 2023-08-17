المعارضة السنغالية تعلن نقل زعيم المعارضة المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في السنغال نقل زعيم المعارضة عثمان سونكو، المضرب عن الطعام منذ دخوله السجن في يوليو الماضي إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر الحزب الوطني السنغالي "باستيف"، بيانا على صفحة "سونكو" على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، جاء فيه: "نلفت انتباه المجتمع المحلي والدولي إلى أن زعيم الحزب، عثمان سونكو، دخل العناية المركزة في مستشفى داكار الرئيسي، بعد شعوره بتوعك ليلة أمس".

من جهتها، أفادت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية، بأن إدارة السجن قد أكدت صحة تلك المعلومات.

وكان سونكو قد اعتقل في نهاية يوليو الماضي بعدة تهم منها الدعوة للتمرد، وبعد أيام قليلة أعلنت السلطات السنغالية حل حزبه.

المصدر: سبوتنيك