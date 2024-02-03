الرئيس السنغالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الأصل في 25 فبراير الجاري.

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وقال سال في خطاب للأمة إنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.

وقال سال في خطاب "وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم" 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.

وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية الرئاسية.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في السنغال باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تمر منطقة غرب أفريقيا بمنعرجات سياسية بالغة التعقيد، أهمها الابتعاد عن فرنسا والتوجه نحو الشراكة اقتصاديا مع الصين.

المصدر: "أ ف ب" + RT