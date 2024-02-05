أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك الذي راح ضحيته 28 قتيلا، داعيا إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين فورا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن غوتيريش يدين الهجوم على ليسيتشانسك، مثل جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووفقا له، هي غير مقبولة ويجب وقفها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام: "يدين الأمين العام جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف ليسيتشانسك، الذي ورد أنه أدى إلى مقتل أو جرح العديد من المدنيين".

وأضاف: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

وأعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا الاتحادية، قصف نظام كييف يوم السبت 3 فبراير، المناطق المدنية في مدينة ليسيتشانسك، وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وحشي. وبسبب الأعمال الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين تم تدمير مخبز المدينة وأسفر ذلك عن مقتل 28 شخصا بينهم طفل واحد، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهجوم الإرهابي الأوكراني الجديد هو رسالة "امتنان" من متطرفي كييف للدعم المالي الأوروبي "السخي"، ودعت المنظمات الدولية لإدانته.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم على مخبز مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، بالاعتداء الإرهابي والوحشي، مضيفا أن "العملية العسكرية الروسية مستمرة لمنع حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية".

المصدر: RT