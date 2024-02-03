الخارجية الروسية: استهداف نظام كييف للمخبز في ليسيتشانسك عمل إرهابي وندعو المنظمات الدولية لإدانته

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهجوم الإرهابي الأوكراني الجديد هو "امتنان" متطرفي كييف للدعم المالي الأوروبي "السخي"، وندعو المنظمات الدولية لإدانته.

وقالت زاخاروفا في بيان: "بحسب مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا الاتحادية، قصف نظام كييف يوم السبت 3 فبراير، المناطق المدنية في مدينة ليسيتشانسك، وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وحشي. وبسبب الأعمال الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين تم تدمير مخبز".

وأضافت: "في الوقت الذي كان فيه عشرات المدنيين في المخبز، أمرت القوات الأوكرانية بضرب المبنى. يعرف المتطرفون أن السكان المحليين وكبار السن والعائلات والأطفال يتواجدون هناك يوم السبت، وتسبب القصف بتدمير المبنى بشكل كامل".

وتابعت: "وفقا لوزارة الطوارئ الروسية، من المرجح أن يكون قرابة 40 شخصا تحت الأنقاض. ومن المعروف بالفعل أن ما لا يقل عن أحد عشر مدنيا من جمهورية لوغانسك قد لقوا حتفهم، وهناك العديد من الجرحى. وفي الوقت الراهن، تتواصل عمليات البحث وإنقاذ الناجين، ويقوم المختصون في وزارة الطوارئ بانتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض".

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أنه تم تنفيذ الضربة، بحسب البيانات الأولية، باستخدام أسلحة غربية، مؤكدة أن الهجوم الإرهابي الجديد هو "امتنان" من المتطرفين في كييف للدعم المالي "السخي" الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا كيف يتم استخدام الضرائب التي يفرضونها عليهم – إنها تستخدم لشراء منظومات أسلحة فتاكة وإرسالها إلى نظام كييف، الذي يستخدمها لقتل المدنيين".

وتابعت: "نحن ندعو الباريسيين إلى تخيل كيف ذهبوا لشراء رغيف الخبز الفرنسي في الصباح، وكيف ذهب سكان روما لشرب فنجان من القهوة مع كرواسان - ولكن بدلا من المخبوزات الطازجة، أعادوا إلى بيوتهم أقاربهم الذين أصيبوا أو قتلوا على يد الإرهابيين الأوكرانيين".

وأكدت زاخاروفا أن "هذا دليل آخر على الطبيعة الإجرامية لنظام كييف وقادته في مكتب الرئاسة وحقيقة أن القوات الأوكرانية، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحولت إلى منظمة إرهابية".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "ستبلغ روسيا المنظمات الدولية عن عمل إرهابي آخر نفذته عصابة زيلينسكي. ونتوقع من المنظمات الدولية ذات الصلة أن تدين بسرعة ودون قيد أو شرط جرائم المسلحين في كييف".

المصدر: RT