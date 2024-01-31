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بوتين: جرائم كييف ضد المواطنين الروس لن تنسى

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بوتين: جرائم كييف ضد المواطنين الروس لن تنسى
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تنسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس المسالمين.

وأشار الرئيس الروسي في اجتماعه بالمندوبين إلى وسائل الإعلام الغربية، قائلا: "انظروا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية.. لا شيء يذكر عما يحدث بالفعل، والجميع ينسى ما يحدث من جرائم على الفور، كل شيء واضح، لكننا لن ننسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس".

كما أكد بوتين أنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، حيث تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.

وتعترض القوات الروسية بشكل شبه يومي هجمات إرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل نظام كييف في المناطق الحدودية الروسية.

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هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام "IRIS-T" ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.

المصدر: RT

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