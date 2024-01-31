الدفاع الروسية: تدمير نظام دفاع جوي IRIS-T ألماني الصنع وتحييد 900 جندي أوكراني
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام IRIS-T ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.
تجدر الإشارة إلى أن خبر تدمير نظام IRIS-T يأتي بعد تأكيد الدفاع الروسية إصابة رادار تابع لمنظومة من هذا النوع أمس الثلاثاء.
وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية:
- صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك نحو 80 جنديا
- على محور كراسني ليمان سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما صدت 5 هجمات للعدو الذي بلغت خسائره هناك نحو 280 عسكريا
- على محور دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على الخط الأمامي، ووصلت خسائر الأوكرانيين هناك إلى نحو 310 جنود
- خسر العدو نحو 115 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، و80 عسكريا عفى محور زابوروجيه، إضافة إلى 30 آخرين على محور خيرسون
- تدمير رادار "بيليكان" لكشف الأهداف الجوية وإصابة أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية ومستودع وقود وقوات ومعدات عسكرية في 136 منطقة
- إسقاط 9 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 81 طائرة بدون طيار أوكرانية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية