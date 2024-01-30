الدفاع الروسية: تدمير رادار لنظام IRIS-T ألماني الصنع وتحسين مواقع قواتنا على محورين

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأنه قواتها حسنت خلال آخر 24 ساعة، مواقعها على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، كما دمرت محطة رادار لنظام الدفاع الجوي IRIS-T ألماني الصنع.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك أكثر من 140 جنديا

على محور كراسني ليمان، حسنت الوحدات الروسية وضعها على الخط الأمامية مع صد 3 هجمات للعدو الذي شملت خسائره على هذا المحور 290 عسكريا و3 دبابات

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وخسر العدو ما يصل إلى 310 جنود بين قتيل وجريح ودبابتين، كما تم تدمير مدفع Krab ذاتي الحركة بولندي الصنع ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"

على محور جنوب دونيتسك، شملت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 جنديا ودبابة، إضافة إلى اثنين من مدافع FH-70 بريطانية الصنع

خسر العدو نحو 40 عسكريا على محور زابوروجيه و45 آخرين على محور خيرسون

إسقاط 12 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أوراغان" وقنبلة موجهة من طراز JDAM أمريكية الصنع

تدمير 86 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الأوكرانية