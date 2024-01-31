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بوتين: يجب إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا لضمان سلامة المدن الحدودية

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بوتين: يجب إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا لضمان سلامة المدن الحدودية
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، كما تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.

وأكد بوتين في اجتماع مع المندوبين ردا على سؤال حول خط المواجهة والمنطقة منزوعة السلاح، قائلا: "من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي الأراضي الروسية من قصف الأسلحة الغربية".

وأضاف: "يجب أن تكون المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا على مسافة تضمن سلامة المدن المسالمة من القصف".

وتقدم فلاديمير بوتين بالشكر لمندوبيه في الانتخابات لدعمهم في مرحلة وصفها بالمهمة والصعبة للغاية من تنمية البلاد وتعزيز سيادتها.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب لم يأخذ حتى بالاعتبار مبادرات البرازيل وجنوب إفريقيا للتسوية في أوكرانيا خلال لقاءات ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام "IRIS-T" ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.

المصدر: RT

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