لافروف: الغرب لم يكلف نفسه عناء النظر في مبادرات البرازيل وجنوب إفريقيا حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب لم يأخذ حتى بالاعتبار مبادرات البرازيل وجنوب إفريقيا للتسوية في أوكرانيا خلال لقاءات ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية.

وأضاف لافروف، خلال جلسة ضمن الاجتماع الأول لمنسقي "بريكس" ومساعديهم في موسكو: "في الآونة الأخيرة، عقد اجتماع آخر لصيغة كوبنهاغن حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي في دافوس، حيث كانت بعض بلدان بريكس ممثلة في الفعالية. وبعد ذلك، أجريت محادثات مع زملائي من عدد من الدول الصديقة، بما في ذلك حول الدور المنوط بالجنوب العالمي في هذه الاجتماعات".

إقرأ المزيد

وتابع لافروف القول: "لقد قلت إن زملاءنا في جنوب إفريقيا لديهم مبادرة، وقد ناقشناها بشكل مشترك في يوليو الماضي في بطرسبورغ على هامش القمة الروسية الإفريقية. وكان لدى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مبادرة، وقام بمناقشتها مع الرئيس فلاديمير بوتين. لقد سألت الذين شاركوا في هذا الاجتماع في دافوس عن مدى الاهتمام بهذه المبادرات من الأغلبية العالمية، فقالوا لي: لم يتم إيلاء أي اهتمام بها هناك".

وشدد لافروف على أن مثل هذا النهج، يعني "عدم احترام كامل وتجاهل تام لأي رأي آخر غير رأي المرء". وقال: "هذا استعمار وإمبريالية خالصة، لقد مررنا بكل هذه المراحل التاريخية من التطور".

يشار إلى أن زيلينسكي، طرح في حديثه عبر الفيديو للمشاركين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، ما يسمى بخطة السلام المكونة من 10 نقاط والتي لم تأخذ في الاعتبار موقف موسكو.

المصدر: تاس