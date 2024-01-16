"صيغة السلام" الأوكرانية لا تحظى بتأييد العالم كله

ستطلب الولايات المتحدة من زيلينسكي، في منتدى دافوس، استراتيجية جديدة في الصراع مع روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وجاء في المقال: أحد الأنشطة التي جرت في سويسرا، عشية المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الذي يُفتتح اليوم الاثنين) كان اجتماع مستشاري الأمن القومي لمناقشة "صيغة السلام" الأوكرانية، كما يسمي فلاديمير زيلينسكي مقترحاته لحل الصراع الروسي الأوكراني. وكان من المفترض أن يكون هذا الاجتماع بمثابة استعراض لموقف الدول الداعمة لكييف. ومع أن عدد المشاركين زاد، مقارنة بالاجتماع الأخير، إلا أن الصين لم تناقش "صيغة السلام".

وإلى ذلك، فبالنسبة للممثلين الأوكرانيين أنفسهم، أصبح الاجتماع جزءًا من اتصال معقد للغاية مع مسؤولي البيت الأبيض، سيجري خلال المنتدى.

وبحسب بلومبرغ، فإن سوليفان سيثير خلال المباحثات مع زيلينسكي موضوع تحسين الخطة الأوكرانية لمواجهة روسيا. فالبيت الأبيض، غير راضٍ عن فشل الهجوم الذي شنته كييف في الخريف، على الرغم من الأسلحة التي زودها بها الغرب. ووفقا لبلومبرغ، تقترح الولايات المتحدة وضع استراتيجية واضحة، للاحتفاظ بالمواقع الحالية والتحضير لهجوم جديد في المستقبل.

تحتاج إدارة جوزيف بايدن إلى الوضوح، لأسباب سياسية داخلية في المقام الأول. لم يوافق الكونغرس، بعد، على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. ويرتبط اعتمادها بقضايا أخرى وقد يتأخر. وفي ظل هذه الظروف، يريد البيت الأبيض حماية نفسه من انتقادات هو بغنى عنها: فمعلوم أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستجري هذا العام.

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