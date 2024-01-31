خبير سياسي أوكراني: العد التنازلي بالنسبة لكييف قد بدأ

أكد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها رسلان بورتنيك أنه بدون المساعدات العسكرية الأمريكية، "ستأتي اللحظة الحاسمة بالنسبة لأوكرانيا بعد ستة أشهر".

واعترف عالم السياسة بأن "مستوى الدعم الغربي آخذ في الانحسار، والوضع على الجبهة ازداد تعقيدا".

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وأكد أن القوات الروسية تتقدم، وإذا لم يكن هناك دعم غربي، وأمريكي بشكل رئيسي، فالوضع على الجبهة بالنسبة للقوات الأوكرانية سوف يزداد سوءا.

وحذر بورتنيك من أن "اللحظة الحاسمة هي بعد حوالي 6 أشهر، إذا لم تكن هناك مساعدة عسكرية أمريكية على الإطلاق. فإن هذا يعني أنه سيتعين علينا الانسحاب بشكل منهجي".

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا نفدت نهاية العام الماضي، ولا يستطيعون الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة.

وتربط المعارضة الجمهورية في الكونغرس الموافقة على الطلب الرئاسي بتخصيص 61 مليار دولار لكييف بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال الهجرة.

المصدر: نوفوستي