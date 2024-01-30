اعترف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، بتقدم القوات الروسية بشكل كبير في منطقة العمليات الخاصة، وتحديدا بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأضاف بودانوف في حيث لقناة "رادا" الأوكرانية: "لسوء حظنا لا تزال القوات الروسية تتقدم بشكل سريع في محاور القتال، وللأسف هذا ما حدث في محور أفدييفكا أيضا".

وأشار بودانوف إلى أن القوات الأوكرانية كانت في موقف دفاعي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

ونشر المعهد الأمريكي لدراسات الحرب خريطة تظهر تقدم الجيش الروسي على محور دونيتسك وتحريره بلدة فيسيلويه، وتحقيقه المزيد من التقدم جنوب غربي مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأظهر تقرير المعهد الأمريكي سيطرة القوات الروسية على بلدة فيسيلويه شمال شرق أرتيوموفسك (باخموت) التي حررها الجيش الروسي أيضا الخريف الماضي.

فيما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.

وقال لاري جونسون الضابط السابق في المخابرات المركزية الأمريكية، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب، إن الجيش الروسي قادر على ضرب كل القواعد العسكرية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي