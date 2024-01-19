تقرير أمريكي يظهر تقدم الجيش الروسي على محور دونيتسك (خريطة)

نشر المعهد الأمريكي لدراسات الحرب خريطة تظهر تقدم الجيش الروسي على محور دونيتسك وتحريره بلدة فيسيلويه، وتحقيقه المزيد من التقدم جنوب غربي مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأظهر تقرير المعهد الأمريكي سيطرة القوات الروسية على بلدة فيسيلويه شمال شرق أرتيوموفسك (باخموت) التي حررها الجيش الروسي أيضا الخريف الماضي.

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كما أظهر التقرير سيطرة الجيش الروسي على موقع شرق بلدة نيفيلسكويه جنوب غرب أفدييفكا.

وتشير الخريطة إلى احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في الغرب والجنوب الغربي من دونيتسك، وبالقرب من حدود مقاطعتي دونيتسك وزابوروجيه في غرب مقاطعة زابوروجيه، وعلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

وكانت القوات الروسية أعلنت أمس الخميس تحرير بلدة فيسيلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية والقضاء على أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك.

المصدر: RT