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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلويه في دونيتسك والقضاءعلى 260 عسكريا أوكرانيا

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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلويه في دونيتسك والقضاءعلى 260 عسكريا أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة فيسيلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية والقضاء على أكثر من 260 جنديا على محور دونيتسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "على محور دونيتسك، حررت قوات "الجنوب" بلدة فيسيلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وأضافت أن القوات الروسية استهدفت تجمعا عسكريا أوكرانيا بين مدينتي كليشيفكا وأندريفكا في دونيتسك، وقضت على أكثر من 260 عسكريا، ودمّرت للعدو دبابة وعربتي مشاة و17 مركبة.

كما دمرت 3 مدافع أمريكية M777، ومدافع Paladin وGvozdika وD-30.

المصدر: RT

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