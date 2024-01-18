القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلويه في دونيتسك والقضاءعلى 260 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة فيسيلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية والقضاء على أكثر من 260 جنديا على محور دونيتسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "على محور دونيتسك، حررت قوات "الجنوب" بلدة فيسيلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وأضافت أن القوات الروسية استهدفت تجمعا عسكريا أوكرانيا بين مدينتي كليشيفكا وأندريفكا في دونيتسك، وقضت على أكثر من 260 عسكريا، ودمّرت للعدو دبابة وعربتي مشاة و17 مركبة.

كما دمرت 3 مدافع أمريكية M777، ومدافع Paladin وGvozdika وD-30.

المصدر: RT