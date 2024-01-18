الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 860 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 91 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 860 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف صدت قواتنا 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 220 جنديا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك تم تحرير بلدة فيسيلويه وبلغت خسائر العدو 260 فردا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وتم القضاء على 130 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 30 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 65 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

استهدفت قواتنا نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة، و117 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار

إسقاط صاروخين تكتيكيين سوفيتيين Tochka-U، وقنبلة موجهة JDAM أمريكية، و18 صاروخا HIMARS أمريكية وVampire تشيكية.

إسقاط 91 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية