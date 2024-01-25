وزير الدفاع الألماني ينفي علمه بالاقتراح البريطاني لنقل صواريخ "ستورم شادوو" إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه لا علم لديه بالاقتراح البريطاني لشراء صواريخ "تاوروس" من أجل تسليم المزيد من صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية لأوكرانيا.

وأوضح بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" تعليقا على معلومات تسربت لوسائل الإعلام بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ "تاوروس"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن هذا الاقتراح، إذا كانت هناك مناقشات حول هذا الأمر فهي ليست معي".

هذا وأفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في وقت سابق، بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ "تاوروس" من ألمانيا من أجل تسليم المزيد من صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية لأوكرانيا.

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كما أفادت وسائل إعلام بأن البرلمان الألماني صوت ضد مشروع قرار لكتلة المعارضة التي طالبت مجلس الوزراء بإرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس