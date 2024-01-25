 
مباشر

صحيفة: بريطانيا تعتزم شراء صواريخ ألمانية لتزويد أوكرانيا بالمزيد من "ستورم شادوو"

أخبار العالم

صحيفة: بريطانيا تعتزم شراء صواريخ ألمانية لتزويد أوكرانيا بالمزيد من
Legion-Media MBDA Deutschand Via Abaca/Sipa USA
طائرة ألمانية مسلحة بصواريخ "تاوروس" (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuiy

أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ "تاوروس" من ألمانيا من أجل تسليم المزيد من صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين في الحكومة، إلى أن بريطانيا تقدمت بهذا الاقتراح قبل عدة أسابيع، وتدرسه الحكومة الألمانية حاليا.

إقرأ المزيد
البرلمان الألماني يصوت بنسبة ساحقة ضد مشروع قرار إرسال صواريخ Taurus إلى أوكرانيا
البرلمان الألماني يصوت بنسبة ساحقة ضد مشروع قرار إرسال صواريخ Taurus إلى أوكرانيا

ويشار إلى أن ألمانيا لم تقدم صواريخ "تاوروس"، التي يصل مداها إلى 500 كلم، لأوكرانيا خوفا من استخدامها لاستهداف روسيا.

وبحث خبراء ألمان إمكانية تقليص مدى الصواريخ من أجل استبعاد استخدامها ضد أهداف في روسيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الألمانية.

وفي الفترة الأخيرة قدمت المعارضة مشروع قانون، يدعو الحكومة لتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، لكن البرلمان لم يوافق عليه، حيث صوتت أغلبية النواب ضده.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا