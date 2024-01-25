صحيفة: بريطانيا تعتزم شراء صواريخ ألمانية لتزويد أوكرانيا بالمزيد من "ستورم شادوو"

أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ "تاوروس" من ألمانيا من أجل تسليم المزيد من صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين في الحكومة، إلى أن بريطانيا تقدمت بهذا الاقتراح قبل عدة أسابيع، وتدرسه الحكومة الألمانية حاليا.

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ويشار إلى أن ألمانيا لم تقدم صواريخ "تاوروس"، التي يصل مداها إلى 500 كلم، لأوكرانيا خوفا من استخدامها لاستهداف روسيا.

وبحث خبراء ألمان إمكانية تقليص مدى الصواريخ من أجل استبعاد استخدامها ضد أهداف في روسيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الألمانية.

وفي الفترة الأخيرة قدمت المعارضة مشروع قانون، يدعو الحكومة لتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، لكن البرلمان لم يوافق عليه، حيث صوتت أغلبية النواب ضده.

المصدر: نوفوستي