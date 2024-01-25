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بوريل يدعو لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى

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بوريل يدعو لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى
Gettyimages.ru
المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن أوكرانيا بحاجة إلى أن يتم تزويدها بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى وأسلحة حديثة أخرى.

وكتب بوريل في مقال نشر يوم الأربعاء في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "يجب علينا تغيير النموذج والانتقال من دعم أوكرانيا على مبدأ "بقدر الضرورة" إلى تحقيق مهمة تكثيف الجهود لضمان حصول أوكرانيا على كل شيء حتى تنتصر".
وأضاف بوريل: "في بعض الأحيان تصرفنا ببطء شديد في تزويد أوكرانيا بالذخيرة الأساسية.. يتعين علينا أن نزود أوكرانيا بالأدوات، بما في ذلك قاذفات الصواريخ البعيدة المدى وغيرها من الأسلحة المتقدمة، الكفيلة بتحرير أراضيها".

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وقال بوريل إن هذا يجب أن يكون مصحوباً بـ"إحياء صناعة الدفاع الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الحرب في أوكرانيا أظهرت أن قطاع الصناعة هذا ليس قريبا من الاستعداد لمواجهة التحديات التي نواجهها".

وأشار إلى أنه مقتنع بأن "انتصار أوكرانيا هو أفضل ضمان للأمن في أوروبا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتزويد كييف بالذخيرة والأسلحة بقيمة 30 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بتدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر.
وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: تاس +RT

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