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وزير الدفاع الفرنسي يعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد

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وزير الدفاع الفرنسي يعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد
AFP
وزير القوات المسلّحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الجيش الأوكراني لم يستطيع الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تم "الرهان" عليها خلال الهجوم المضاد العام الماضي ضد القوات الروسية.

وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "الهجوم المضاد الذي شنته كييف لم يحقق النتيجة المرجوة".

واعتبر أن النزاع بات الآن "مجمدا".

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وسارع الوزير إلى التأكيد على أن "النظام السياسي والروح المعنوية في أوكرانيا لا تنفد".

وأضاف أن "موسكو وبيونغ يانغ وطهران تراقب قدرة الغرب على تأكيد عزمه"، ووعد بأن تستمر فرنسا وحلفاؤها في دعم أوكرانيا في النزاع مع روسيا.

واعتبر أنه كلما اقتربت دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا "زاد التزامها" بدعم كييف، على سبيل المثال بولندا ودول البلطيق ومولدوفا، ولكن ليس هنغاريا، التي لا حدود لها مع أوكرانيا، والتي تعارض تخصيص أموال جديدة لدعم سلطات كييف.

وأكد ليكورنو أن باريس ستزود كييف بـ 40 صاروخا موجها من طراز "سكالب" في النصف الأول من عام 2024.

وأعلن الوزير زيادة إنتاج الأسلحة بفضل "اقتصاد الحرب" الذي "خلق فرصا للجيش والصناعيين العسكريين".

المصدر: تاس

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