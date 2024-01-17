وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على أوكرانيا

أعلن نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني لا يحصل على أموال كافية بسبب تكاليف دعم أوكرانيا.

وقال هابيك "نحن ندعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وندعم الدول الأوروبية التي تواصل دعم أوكرانيا ولهذا السبب ننفق الأموال".

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وأضاف: "هذه الأموال لم تعد موجودة من الناحية الموضوعية. وعلينا أن نعترف بأنها لا تتدفق إلى اقتصادنا".

وتجاوز إجمالي حجم المساعدات المقدمة من ألمانيا لأوكرانيا، الإنسانية والمالية والعسكرية، 25 مليار يورو منذ فبراير 2022. وفي نوفمبر 2023، أفيد بأن الحكومة الألمانية تعتزم زيادة المساعدات لكييف إلى 8 مليار يورو في عام 2024.

كما أكد هابيك في تصريح سابق أن قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة تراجعت بسبب وقف استيراد الغاز الروسي.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار ألمانيا وقف استيراد الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي" بأنه غبي.

المصدر: تاس