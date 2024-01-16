 
مباشر

الفلبين تؤكد تأييدها لمبدأ "الصين الواحدة"

أخبار العالم

الفلبين تؤكد تأييدها لمبدأ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsg3

قالت خارجية الفلبين تعليقا على التهنئة التي وجهها الرئيس فرديناند ماركوس إلى رئيس إدارة تايوان المنتخب لاي تشينغ تي، إن الفلبين تلتزم بمبدأ "الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.

وأوضحت وزارة الخارجية أن تهنئة الرئيس الفلبيني إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية التايوانية، كانت وسيلة للتعبير عن الامتنان لسلطات الجزيرة على توظيف العمال الفلبينيين.

إقرأ المزيد
رئيس تايوان الجديد يعلن عزمه على العمل المشترك مع واشنطن لتعزيز الديمقراطية
رئيس تايوان الجديد يعلن عزمه على العمل المشترك مع واشنطن لتعزيز الديمقراطية

ويعمل في الجزيرة حوالي 200 ألف فلبيني في مختلف المنشآت الإنتاجية المحلية.

ونقلت قناة "جي إم إيه نيوز" التلفزيونية عن وزارة الخارجية الفلبينية قولها، "رغم ذلك، تؤكد الفلبين مجددا سياستها المتمثلة في اتباع مبدأ "الصين الواحدة".

شهدت تايوان في 14 يناير، انتخابات رئيس الإدارة المحلية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان). وفاز فيها نائب رئيس الإدارة الحالي ممثل الحزب التقدمي الديمقراطي لاي تشينغ تي (بنسبة 40.05٪ من الأصوات). واعترفت المعارضة بالهزيمة.

المصدر: تاس

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا