الفلبين تؤكد تأييدها لمبدأ "الصين الواحدة"

قالت خارجية الفلبين تعليقا على التهنئة التي وجهها الرئيس فرديناند ماركوس إلى رئيس إدارة تايوان المنتخب لاي تشينغ تي، إن الفلبين تلتزم بمبدأ "الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.

وأوضحت وزارة الخارجية أن تهنئة الرئيس الفلبيني إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية التايوانية، كانت وسيلة للتعبير عن الامتنان لسلطات الجزيرة على توظيف العمال الفلبينيين.

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ويعمل في الجزيرة حوالي 200 ألف فلبيني في مختلف المنشآت الإنتاجية المحلية.

ونقلت قناة "جي إم إيه نيوز" التلفزيونية عن وزارة الخارجية الفلبينية قولها، "رغم ذلك، تؤكد الفلبين مجددا سياستها المتمثلة في اتباع مبدأ "الصين الواحدة".

شهدت تايوان في 14 يناير، انتخابات رئيس الإدارة المحلية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان). وفاز فيها نائب رئيس الإدارة الحالي ممثل الحزب التقدمي الديمقراطي لاي تشينغ تي (بنسبة 40.05٪ من الأصوات). واعترفت المعارضة بالهزيمة.

المصدر: تاس