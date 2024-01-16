كولومبيا.. تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعة متمردة

مددت الحكومة الكولومبية اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة "الأركان العامة المركزية" المسلحة المنشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) التي ألقت سلاحها في 2016.

ووفع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الأحد، على مرسوم ينص على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه هذا الأسبوع، حتى 15 يوليو المقبل.

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وأعلنت الحكومة الكولومبية في أكتوبر الماضي بدء محادثات سلام مع الجماعة المتمردة، بعد أن اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" وقعت اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية في عام 2016، وتم بموجبه نزع سلاح الجماعة وتحويلها إلى حزب سياسي، لكن جزءا من المتمردين رفضوا الاتفاق وشكلوا ما يعرف باسم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الأركان العامة المركزية" (فارك – إي إم سي).

وتضم هذه الجماعة المنشقة نحو 3500 مقاتل، وهي واصلت الهجمات على المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الاشتباكات مع جماعات متمردة وعصابات إجرامية منافسة في صراع على النفوذ في بعض المناطق الريفية في كولومبيا.

المصدر: أسوشيتد برس