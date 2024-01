الكشف عن وظيفة للمغنية تايلور سويفت مع حلف الناتو ونفي أي دور لها مع البنتاغون

نفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، جميع المعلومات عن عمل المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت مع وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن سينغ.

وقالت سينغ للصحيفة: "أما بالنسبة لنظرية المؤامرة هذه، فيجب نزعها من رؤوسنا". وفي الوقت نفسه، اقتبست متحدثة البنتاغون كلمات من أغنية سويفت Shake It Off في تعليقها للصحيفة.

وفي معرض الحديث عن التمويل الحكومي الأمريكي، أشارت سينغ إلى أغنية أخرى لسويفت، بعنوان " Out of the Woods"، وأضافت: "لكن هذا يؤكد أن الكونغرس (الأمريكي) لا يزال بحاجة إلى الموافقة على طلب التمويل (الحكومي) الإضافي في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تفادي خطر مشاكل الميزانية المحتملة".

بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون على كنية المغنية بكلمة swiftly "سريعا" وخاطبت الكونغرس باستخدام عنوان أغنية أخرى لسويفت، "أتمنى أن تكون قد.." (I Wish You Would)، في إشارة إلى ضرورة الموافقة السريعة على مشروع قانون التمويل.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، قالت مقدمة البرامج في قناة "فوكس نيوز"، جيس واترز، في وقت سابق: "منذ حوالي 4 سنوات، اتصلت وحدة العمليات النفسية في البنتاغون بتايلور سويفت بشأن التعاون معهم".

ثم أعقبه بث التلفزيون لمقطع فيديو يعود للعام 2019 من مؤتمر نظمه مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني التابع لحلف الناتو، والذي تم الاستشهاد فيه بسويفت كمثال على "الشخص المؤثر".

وقالت المذيعة وارترز: "هذا صحيح. أقنعت الوحدة النفسية في البنتاغون حلف الناتو للعمل مع تايلور سويفت لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت".

المصدر: تاس