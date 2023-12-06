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مغنية أمريكية تتفوق على بوتين وشين جين بينغ على غلاف "تايم"

الثقافة والفن

مغنية أمريكية تتفوق على بوتين وشين جين بينغ على غلاف
Globallookpress Jeremy SmithKeystone Press Agency
تايلور سويفت
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تفوقت المغنية تايلور سويفت على كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في تصنيف "شخصية العام" لمجلة "تايم" التي نشرت تصنيفها السنوي يوم الأربعاء.

وأشار منظمو التصنيف إلى أن المغنية الحائزة لجائزة "غرامي" حققت عاما رائعا، حيث تقوم بجولتها العالمية تحت اسم "جولة العصور"، والتي أصبحت بالفعل الجولة الأكثر ربحا للفنانة، وتم إصدار فيلم بنفس الاسم، ليصبح الفيلم الأعلى ربحا في التاريخ. تايلور نفسها أصبحت بالفعل أول فنانة في التاريخ تكسب أكثر من مليار دولار من موسيقاها، وفقا للمصادر المفتوحة.

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وقد تصدرت تايلور قائمة "تايم" للمرة الأولى إلا أن ظهورها على غلاف المجلة لم يكن المرة الأولى، حيث ظهرت للمرة الأولى عام 2017، كواحدة من النساء المناهضات للعنف ضد المرأة والسكوت على مثل هذه الوقائع.

وتنشر مجلة "تايم" عددا من "شخصية العام" على الغلاف منذ عام 1927، حيث يتصدر التصنيف الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الظاهرة التي كان لها التأثير الأكبر على عناوين الصحف خلال العام المنصرم. ويؤكد المنظمون أن دور حامل اللقب "الفخري" يمكن أن يكون إيجابيا أو على العكس مستحقا للاستهجان.

المصدر: نوفوستي

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