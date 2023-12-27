السلطة الفلسطينية تعلن موقفها من "المبادرة المصرية المعدلة" لإنهاء حرب غزة

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن ترحيبه بـ "المبادرة المصرية المعدلة" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة بالعمل على إدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "أشتية" خلال كلمة في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل"، وفقا لتلفزيون فلسطين.

وفي تعليق على المبادرة المصرية، قال اشتية: "نرحب بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الفلسطينيين، بالمبادرة المصرية المعدلة"، مؤكدا أن "مصر حتما حريصة كل الحرص على وحدانية التمثيل الفلسطيني".

وتابع: "أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر، وأرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما أطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في كل مكان".

وبدوره قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن منظمة التحرير الفلسطينية تدعم المقترح المصري المعدل لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقترح المصري قابل للنقاش وآلياته مناسبة.

وأضاف الوزير الفلسطيني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: "المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة قابل للنقاش وليس نهائيا ونعتقد أن آلياته مناسبة".

هذا وأفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

ويوم الأحد، وصل وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات