الرئيس التشيكي يعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد

اعترف الرئيس التشيكي بيتر بافيل في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال بافيل: "الهجوم المضاد لم يؤد إلى النتائج المتوقعة ولا يوجد تغييرات كبيرة على الجبهة، هناك خسائر كبيرة في الجنود والمعدات لكن التقدم ضئيل".

وفقا للرئيس التشيكي، من المحتمل أن تتوقف كييف عن محاولة الهجوم والتركيز على تعزيز خطوط الدفاع.

وشدد بافيل أيضا على أنه لا ينبغي أبدا الاستهانة بقدرات روسيا ومواردها.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على التحكم في الأجواء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

المصدر: RT