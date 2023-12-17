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يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
Legion-Media
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ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول المواصفات باتجاه بحر اليابان (الشرقي).

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الصاروخ الكوري الشمالي وارتفاعه وسرعته.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي كيم تاي هيو، إن سيئول تتوقع قيام كوريا الشمالية بعملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات في ديسمبر.

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وكانت كوريا الشمالية قد أجرت في فبراير الماضي تجارب على إطلاق صاروخين باليستيين في بحر اليابان، وهو ما اعتبرته جارتها الجنوبية استفزازا خطيرا.

وبررت بيونغ يانغ التجارب آنذاك بأنها تأتي ردا على تدريبات عسكرية أميركية كورية جنوبية مشتركة، وهو ما اعتبرته كوريا الشمالية تدريبات لشن اعتداء.

المصدر: نوفوستي

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