وسائل إعلام: كوريا الشمالية تختبر صاروخا مزودا بمحرك من نوع جديد

ذكرت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ طورت نوعا جديدا من محركات للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وأجرت "تجارب ناجحة" هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة المركزية، فجر الأربعاء، إن "الصناعات الصاروخية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طورت نوعا جديدا من المحركات العاملة بالوقود الصلب ذات قوة دفع عالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، التي تتسم بأهمية استراتيجية بالغة".

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وأضافت أن كوريا الشمالية أجرت "أول تجارب أرضية ناجحة" لمحركات المرحلتين الأولى والثانية يومي 11 و14 نوفمبر الجاري.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في مارس وأبريل ويوليو من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت بيونغ يانغ منذ مايو الماضي إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع، لكن التجارب فشلت حتى الآن بسبب مشاكل في المحرك.

المصدر: وكالات