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بيونغ يانغ تخصص يوم عطلة جديدا للاحتفال بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات

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بيونغ يانغ تخصص يوم عطلة جديدا للاحتفال بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات
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خصصت بيونغ يانغ يوم عطلة رسميا جديدا للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقد حُددت هذه الذكرى السنوية على أنها يوم عطلة رسمية خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى حسبما أفادت الوكالة الأحد.

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وذكرت أن تخصيص "يوم للصناعة الصاروخية يمثل حدثا مميزا في طريقنا المقدس لتطوير الدفاع الوطني".

وأجرت بيونغ يانغ في 18 نوفمبر 2022 ما يعتقد أنه أول اختبار طيران كامل لصاروخ هواسونغ-17 الذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم "الصاروخ الوحش". 

فمن خلال عملية الإطلاق الصاروخية تلك، أظهرت كوريا الشمالية "للعالم عظمةَ قوة نووية عالمية وأمة تمتلك أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات"، حسب الوكالة.

وتجري كوريا الشمالية باستمرار اختبارات على أسلحة مهمة خلال أيام العطل الرسمية. 

وقال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ تعمل على مشروعها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري. 

وفشلت كوريا الشمالية مرتين في وضع قمر صناعي للتجسس في المدار. وبعد فشل المحاولة الثانية في أغسطس، أعلنت نيتها إطلاق واحد ثالث في أكتوبر لكن ذلك لم يتحقق. 

المصدر: أ ف ب

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